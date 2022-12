Il est question de financement et d’accompagnement des porteurs de projets innovants dans les secteurs de l’éducation, de l’insertion, de l’écologie, de la santé, etc. A Mayotte, « La France s’engage » a déjà financé Emanciper Mayotte et la Webcup. La Fondation sera à Mayotte le 22 septembre.

A l’occasion de son Tour de France, la Fondation La France s’engage fait étape à Mayotte du 22 au 24 septembre 2022 pour découvrir de nouveaux projets et rencontrer ses lauréats mahorais. En deux ans, La France s’engage a investi 120.000 euros dans les associations Emanciper Mayotte et Webcup, « et les accompagne dans leur croissance et leur changement d’échelle ».

De septembre à décembre, La France s’engage va à la rencontre des porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire pour présenter le concours 2023 et son parcours d’accompagnement des projets lauréats. Avec 25 étapes dans 11 régions, le Tour de France est un temps fort qui fédère les acteurs locaux de l’innovation sociale et environnementale. L’an passé, ce sont 3 porteurs de projets mahorais qui ont soumis leur candidature au concours 2022.

Une rencontre publique avec Enora Hamon, la directrice générale adjointe, se tiendra à l’hôtel Sakouli le 23 septembre.

La France s’engage permet aux lauréats d’obtenir un soutien financier jusqu’à 300.00 euros et un accompagnement dans leur développement. « La Fondation permet ainsi d’accroître leur nombre de bénéficiaires et leurs implantations territoriales. 20% des structures actuellement accompagnés par la Fondation sont originaires des territoires d’Outre-Mer ».

En 2 ans, La France s’engage a investi 120.000 euros à Mayotte dans le champ de l’inclusion, de la lutte contre la fracture numérique, de la formation et de la jeunesse. « Les financeurs de l’ESS sont nombreux mais les investissements sont souvent insuffisants pour aider les acteurs à changer la dimension de leur projet », commente Enora Hamon,

Depuis 2021, la mission d’Emanciper Mayotte est d’accompagner les Mahorais qui ont un projet de mobilité dans le cadre de poursuite d’études ou de formation professionnelle. Plus de 1000 lycéens ont été sensibilisés et 50 étudiants accompagnés par l’association, pour un montant de 60.000 euros.

Quant à la Webcup, grâce au même montant, elle a participé à lutter contre la fracture numérique dans l’océan Indien, « en créant des Webcup Campus, en allant chercher, former et partager les savoirs digitaux auprès des écoliers, seniors et publics en décrochage professionnel ».