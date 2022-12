Avis de constitution MATELO WA MACKOTCHI

Par acte SSP du 09/09/2022, il a été

constitué une SASU dénommée : MATELO WA MACKOTCHI

Siège social : 7 Impasse du GSMA, Quartier RSMA, 97680 TSINGONI

Capital : 1.500€

Objet : Vente à distance sur catalogue spécialisé, Importation ou exportation de toutes marchandises alimentaires ou non alimentaires. . Captage Traitement et distribution d’eau – collecte traitement et élimination des déchets.

Président : M. Faoiasi MATELO, 7 Impasse du GSMA, Quartier RSMA, 97680 TSINGONI

Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions

librement cessibles entre associés

uniquement.

Durée : 99 ans à compter de

l’immatriculation au RCS de MAMOUDZOU