Ville de Tsingoni (976) – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

198Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Tsingoni (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000888600018

Code postal / Ville : 97680 Tsingoni

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : http://mairiedesada.fr

Identifiant interne de la consultation : 2022 – TSING – 08

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : MAIRIE DE TSINGONI – Tél : +33 269621791 – Mail : dgs@mairie-tsingoni.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Voir le règlement de la consultation

Capacité économique et financière : Voir le règlement de la consultation

Capacités techniques et professionnelles : Voir le règlement de la consultation

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Lundi 17 octobre 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Aménagement zone d’activité économique de MIRERENI

Classification CPV : 45000000

Type de marché : Travaux

Lieu principal d’exécution : MIRERENI – COMMUNE DE TSINGONI

Durée du marché (en mois) : 14

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Autres informations complémentaires :

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l’article L2112-2 et L2112-4 du nouveau code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.

Cette clause est appliquée à l’ensemble des lots identifié dans l’article 2.1.2 du C.C.A.P.

Date d’envoi du présent avis

16 septembre 2022