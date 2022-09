Top Resa, ou réussir à promouvoir le tourisme de Mayotte

Le succès de certaines activités touristiques n’est pourtant plus à démontrer, entre balade sur le lagon, découverte des tortues marines ou visite du Jardin botanique de Coconi. Sans compter des randos sécurisées par les forces de l’ordre qui ont montré leur efficacité pendant les vacances, plus de 7.000 randonneurs ont pu en bénéficier.

Événement incontournable du tourisme, ce salon Top Resa est réservé aux professionnels du secteur. Il présente de nombreuses opportunités de débouchés commerciaux, mais il est également une source précieuse d’information sur les tendances de l’industrie et une plateforme de recrutement privilégiée. Autant d’éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la destination Mayotte.

L’AaDTM inaugurera à cette occasion son nouveau stand, un espace de 54m² qui va abriter les rencontres entre professionnels,partenaires institutionnels, prospects commerciaux et presse.

Cette année les professionnels de Mayotte ont été nombreux à répondre à l’invitation de l’AaDTM, puisque outre les représentants de l’Agence et du conseil départemental, on trouve les Offices de tourisme intercommunaux, Ewa Air, les agences de voyage et réceptifs, et des gestionnaires d’hôtels et résidence hôtelière.