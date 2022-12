Mairie de Bandraboua

J14 Rectificatif Dir24

Annonce No

I. II. VI. VII.

RECTIFICATIF

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES

Mairie de Bandraboua, BP48 – 238, rue de l’Hôtel de Ville, 97650,

BANDRABOUA, Courriel : soibirdine.hachime@mairie-bandraboua.fr , Code

NUTS :FRY5.

Adresse(s) internet :

Adresse principale : http://mairie-bandraboua.fr .

Adresse du profil acheteur : https://www.e-marchespublics.com/appeloffre/883235 .

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé :Entretien, curage de caniveaux, ravines et fosses septiques

Numéro de référence :

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 50000000

Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte :

curage, nettoyage et entretien d’ouvrages EP et ravine

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

16 Septembre 2022

RÉFÉRENCE DE L’AVIS ORIGINAL

Numéro de l’avis au JO série S : 22-112388 VI.6)

Date d’envoi de l’avis original : 16 Aout 2022

SECTION VII : MODIFICATIONS

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2) Texte à rectifier dans l’avis original

Numéro de section : IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier : Date limite de réception des offres ou

des participations

Au lieu de

Date :19 Septembre 2022 à 12:00

Lire

Date :30 Septembre 2022 à 12:00

VII.2) Autres informations complémentaires :