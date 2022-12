Trois dugongs observés ensemble

La présence d’un petit rend le groupe vulnérable, explique encore le PNM qui demande de redoubler de vigilance et de respecter des règles simples, en rappelant que l’approche des mammifères marins est interdite à moins de 100 m, que 2 navires maximum sont autorisés dans la zone des 300m, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la zone des 300m, l’approche est interdite par l’avant et par l’arrière des mammifères marins. Un guide est à la disposition des touristes

L’effectif exact de la population de dugongs à Mayotte est méconnu, mais ne dépasserait pas la dizaine d’individus. Peu ont la chance d’en voir. « Chaque décès est critique et chaque naissance est exceptionnelle pour la conservation des dugongs à Mayotte. Rencontrer un dugong dans son milieu naturel est un moment inoubliable ! », souligne le Parc Naturel Marin (PNM).

Depuis 2021, un second plan national d’action (PNA) destiné à prévenir le déclin des dugongs a été mis en place par le ministère de la transition écologique. « Il veille à poursuivre les efforts en faveur de la conservation du dugong en suivant 2 objectifs : limiter la mortalité des individus et améliorer les connaissances sur l’espèce et ses habitats pour la mise en place d’une gestion pertinente. Animé par les Naturalistes, ce PNA est effectif sur la période 2021-2025.