Ville de Mamoudzou (976) AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX

Ville de Mamoudzou (976)

Rue du Commerce

BP 01

97600 Mamoudzou

AVIS RECTIFICATIF

TRAVAUX



Section 1 : Références de l’avis initial

Annonce N° 22-111586

Mise en ligne sur http://www.boamp.fr/index.php/avis/detail/22-111586 du 2022-08-13 au 16/09/2022

Section 2 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mamoudzou (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000883700011

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : SECURISATION DES ABORDS DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°3 DE PASSAMAINTY – TRANCHE 2

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Le but de l’opération est d’améliorer la circulation des piétons, cycliste et des véhicules dans cette zone. Le projet comprend les aménagements suivants :

– Libération des emprises ;

– Démolition des maçonneries diverses ;

– Reprise des réseaux des eaux pluviales existants ;

– Aménagement des trottoirs ;

– Aménagement des arrêts des taxis et bus ;

– Renforcement de la signalisation.

Critères d’attribution du marché : Critère prix : 40 %

Critère valeur technique : 60 %

Sous-critères:

– Qualité de l’organisation et du calendrier détaillé proposé pour assurer les travaux dans les délais impartis (règles de sécurités,

méthodologie)_30 %

– Qualité des moyens humains et matériels alloués au chantier_ 15 %

– Références travaux similaires_10 %

– Choix des matériaux utilisés, provenance, gestion des déchets, certification en faveur de la protection de l’environnement_ 5 %

Section 4 : Informations rectificatives

Rectification

Renseignements relatifs aux rectifications du marché et/ou des lots : La date de clôture du marché est reporté au lundi 19

septembre 2022.

Date d’envoi du présent avis

12 septembre 2022