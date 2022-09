Le CHM déclenche le plan blanc « en raison de la situation actuelle »

« En raison de la situation actuelle sur l’ensemble du département et prenant en compte les difficultés rencontrées par le personnel hospitalier, le CHM enclenche le passage au niveau II du plan de gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles (Plan blanc) ».

Contactée par le JDM, Jean-Matthieu Defour explique qu’il s’agit à la fois de s’adapter à la fermeture des services publics départementaux sur les trois jours à venir, et de réagir à l’impact de l’insécurité sur le secteur médical, « c’est en effet les deux à la fois ». On sait que les déplacements nocturnes du personnel médical ne sont pas sans risque sur les routes, et que les agressions sont fréquentes.

En conséquence : toutes le consultations sur rendez-vous prises dans les centres de référence et à Jacaranda sont annulées jusqu’à nouvel ordre, tous les centres de consultations périphériques (dispensaires et pharmacies) sont fermés, les consultations externes (chirurgie, gynécologie, vaccination, etc.) sont suspendues, les hospitalisations de jour en chirurgie ambulatoire, médecine ambulatoire et pédiatrie ambulatoire sont annulées.

Les 4 centres de soins et d’accouchement (M’ramadoudou, Dzoumogne, Petite Terre et Kahani) restent ouverts.

Le CHM informe les usagers qu’en cas de mise en danger du personnel et des patients, la direction se réserve la possibilité d’étendre la suspension d’activité à d’autres services (HAD, CMR…)

Toutes nouvelles mesures prises par l’établissement seront communiquées à la population par voie de communiqué de presse et sur les réseaux sociaux du CHM.

A.P-L.