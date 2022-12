Inauguration de la bibliothèque du RSMA : un arsenal de plus pour lutter contre l’illettrisme

« Cette bibliothèque entend démocratiser la pratique de la lecture ». Le colonel Guillaume Larabi dans sa prise de parole a tenu à rappeler l’ADN du Régiment du Service Militaire Adapté : « aller chercher le meilleur des élèves en grande difficulté ». Cette initiative a été chaleureusement saluée par le sous-préfet Cédric Kari-Herkner, pour qui cet espace est à même de « susciter la curiosité ». Pour cette démarche, le régiment a reçu de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme a obtenu la labellisation 2022 « Agir ensemble contre l’illettrisme ».

Donner le goût de la lecture

A n’en pas douter, les quelque 700 ouvrages composant ce nouvel espace de connaissances n’ont pas encore tous trouvé leur place sur les rayonnages d’ores et déjà bien remplis ; autant d’invitations à la découverte du monde et de soi-même. Qu’il s’agisse des romans classés en une dizaine de genres, des livres historiques et culturels, des œuvres de théâtre, ou encore les bandes dessinées et les revues, tout semble avoir été pensé pour encourager le goût de la lecture autre que celle liée au manuel scolaire. « Les ouvrages proviennent à 50 % des centres de documentation et d’information des établissements scolaires des alentours. Pour le reste il s’agit de don des particuliers, d’anciens professeurs mais aussi des cadres du régiment lorsqu’ils partent », détaille le capitaine A.

La lutte contre l’illettrisme au cœur des préoccupations du RSMA

Ce nouvel espace constitue un nouvel arsenal dans la lutte contre l’illettrisme touchant plusde 40 % des effectifs des volontaires au RSMA. « Nous avons changé la façon dont nous recrutions », informe le capitaine. Il poursuit : « nous ne nous basons plus sur le diplôme mais sur le niveau d’illettrisme des volontaires à l’engagement. Nous leur faisons alors passer des tests pour déterminer ce niveau ».

Afin d’aider les jeunes à gagner en autonomie, le régiment dispose de quatre professeurs détachés par le rectorat. Ils assurent alors la remise à niveau scolaire des volontaires stagiaires aussi bien en ce qui concerne l’acquisition de savoirs de base en français, qu’en mathématiques ou en numérique. Il s’agit avant tout d’acquérir l’autonomie nécessaire à leur future réussite professionnelle. Ces professeurs sont, en outre, secondés dans leur travail par des volontaires techniciens répétiteurs à l’instar d’Amrou. Pour ce passionné de poésie, cette bibliothèque constitue « un environnement propice à la lecture », notamment après la fin de la journée de travail, c’est-à-dire « après 17h ».

Des effectifs en hausse pour suivre le développement du régiment

« Un cinquième professeur est en cours de recrutement et un sixième est attendu pour l’année prochaine », fait savoir le capitaine. Une augmentation des effectifs allant de pair avec la stratégie de développement du régiment. Rien que cet été, deux nouvelles compagnies ont été créées. Ainsi, pour assurer la qualité de la formation, de nouveaux recrutements s’opèrent, d’autant que 15 à 20 % du temps de cette formation est spécifiquement dédié au scolaire. Dès lors, cette bibliothèque constitue un espace d’apprentissage et de soutien au travail mené avec les professeurs. A ce titre, le colonel Larabi entend rappeler que « le cœur du fonctionnement, c’est de redonner confiance en soi ». La lecture y participe à son échelle et la bibliothèque constitue une malle aux trésors insoupçonnés dont les richesses peuvent, à jamais, changer le cours d’une existence.

Pierre Mouysset