Des formations en mobilité à Maurice proposées aux jeunes par la CCI

La formation s’adresse notamment à tous les diplômés qui n’ont pas obtenu de réponse satisfaisante sur ParcourSup. Et le financement du cursus est pris en charge.

Le Pole formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte propose des formations en mobilité à Maurice pour la rentrée universitaire 2022/2023.

Pour l’institut Escoffier, 7 formations en gastronomie et luxe sont proposées en Licence et Bachelor :

– Bachelor spécialisé Marketing du Luxe, Fashion et Tourisme

– Bachelor spécialisé Sommellerie, Gastronomie et Luxe

– Licence Professionnelle Manager Unité Hôtelière de Luxe

– Licence professionnelle des Métiers des Arts Culinaires et des Arts de la Table, parcours Culture Gastronomique Française et Européenne

– Licence professionnelle des Métiers des Arts Culinaires et des Arts de la Table, parcours Management Opérationnel de la Restauration Gastronomique à vocation internationale

– Master Management et marketing du luxe

– Master mode et luxe

Pour la MCCI BS formation accessible niveau bac, la CCI Mayotte propose les formations suivantes : BTS informatique SIO 1er année, BTS informatique 2e année

Formations ouverte au niveau bac+2 : L3 COMMUNICATION, L3 GESTION (10 places), L3 TOURISME (10 places)

Les étudiants doivent être détenteurs de la nationalité française ou avoir un titre de séjour de plus de 2 ans. Pour vous inscrire, vous pouvez joindre Mme Fardat Souf par mail à sm.fardat@mayotte.cci.fr ou par téléphone au +262 639 76 20 81.