Violences sur les routes ce week-end

C'est une des émissions les plus regardées lors des fêtes de fin d'année. Et pour cause, Prodiges rassemble parmi les meilleurs de leur discipline, dont la danseuse étoile marie-Claude Piétragala ou le violoncelliste Gautier Capuçon. Parmi les candidats, un de ces joyaux qui embellissent notre île : Chaïma Assani, 16 ans et native de Chirongui. L'émission « Prodiges » , diffusée sur France 2 fin décembre valorise les jeunes talents de la musique classique via un concours. Elle sera la première mahoraise à y participer