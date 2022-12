Ville de Tsingoni (976) – AVIS DE MARCHÉ SERVICES

Ville de Tsingoni (976)

Place Zoubert ADINANI

97680 Tsingoni

AVIS DE MARCHÉ

SERVICES



Organisme acheteur : Ville de Tsingoni (976)

Contact : Monsieur le Maire, MOHAMED Bacar,, Place Zoubert ADINANI, 97680 TSINGONI, FRANCE.

Tél. +33 269621791.Fax +33 269617682.Courriel : dgs@mairie-tsingoni.fr. URL : https://mairie-tsingoni.fr

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché : Mission de maîtrise d’oeuvre relative à l’opération RHI Kyama, village de Combani sur la commune de

Tsingoni. La part de l’enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux des VRD par le maître de l’ouvrage

est de : 2 439 094,79 EUR pour la tranche ferme et de 1 226 830,00EUR pour la tranche optionnelle correspondante à la

construction de 2 bâtiments pour loger 15 familles.

Mission de maîtrise d’œuvre relative à l’opération RHI Kyama sur la commune de Tsingoni – 1er marché déclaré infructueux

Type de marché : Services

Classification CPV : 71000000

Durée de validité des offres : 4 mois

Conditions de participation

Situation propre des opérateurs économiques : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : – Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de trois ans seront pris en compte.

– Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des

responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

– Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

– Description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise – Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années

– Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Conditions propres aux marchés de service : La prestation est réservée à une profession particulière. Le mandataire doit être architecte et inscrit à l’ordre français des architectes. Pour les candidats étrangers, le mandataire doit justifier d’un titre d’architecte et être agrée par son pays d’origine à exercer cette activité. L’article 3 de la loi du 03 août 1977 relative à l’architecture impose le recours à un architecte pour établir le projet de la demande de permis de construire.

Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation

Renseignements complémentaires : La procédure avec négociation est une procédure formalisée. Les acheteurs peuvent avoir recours à la procédure avec négociation lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur au seuil européen. La procédure avec négociation est définie à l’article L. 2124-3 du code de la commande publique (CCP). Elle est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Le candidat devra réunir, seul ou en groupement et avec des sous-traitants le cas échéant, au minimum les compétences suivantes : – Architecte (mandataire) habilité à déposer un permis de construire ; – BET structure – BET fluide, électricité, corps d’états secondaires – BET VRD – OPC – CSSI La procédure sera décomposée de 2 phases (candidatures) et (offres). A l’issue de la phase candidature, le jury choisira 3 candidats qui seront invités à proposer une offre.

Date limite de réception des offres : Mardi 11 octobre 2022 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Informations complémentaires : MAIRIE DE TSINGONI Place Zoubert-Adinani – BP 35 , Contact : Direction du service technique , 97680

TSINGONI, MAYOTTE

Tél. +33 269621791. Courriel : dgs@mairie-tsingoni.fr. Fax +33 269617682. URL : https://mairie-tsingoni.fr.

Avis de marché BOAMP n° : 22-120996 (envoyé le 08 septembre 2022)