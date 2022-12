Port : Caisse de résonance du mouvement des chauffeurs routiers à Longoni

Ils n’avaient bloqué la sortie de marchandises du port de Longoni que quelques heures ce 5 septembre les chauffeurs routiers, décidant de leur propre initiative nous ont-ils soutenu, de protester contre des retards de mise à disposition des containers. Par différents moyens, retard de prise de poste des agents de Mayotte Channel Gateway, ravitaillement des équipements portuaires, stackers et RTG (portiques) au moment où ils sont le plus sollicités, allers-retours entre les différents services, etc. Une rencontre avait eu lieu avec la présidente Ida Nel qui promettait de réfléchir à une nouvelle organisation. On espère en mieux.

Alors que le port de Longoni frisait celui de Rotterdam, non pas en terme de trafic, mais en outillages, « surdimensionné, sous-utilisé, surfacturé », ainsi que le pointait la Cour administrative d’appel en 2017 à travers le rapport de l’expert Denis Moranne, le syndicat des transitaires confirme que de nouveaux RTG vont arriver, sans consultation ni du CD, pourtant autorité délégante, ni de la commission portuaire. Il n’y a pas de sujet s’il s’agit d’équipements privés, mais pas s’ils sont utilisé dans un cadre public. La femme d’affaires qui a toujours répliqué investir pour l’avenir de Mayotte, argument démonté encore par le rapport Moranne qui explique les tenants et les aboutissants du système Nel, n’a pas modernisé les équipements à destination des clients semblent-ils qui demandent une « salle d’attente », et qui déplorent l’absence de sanitaires.

A.P-L.