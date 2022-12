L’efficacité des politiques publiques en question lors de la rencontre entre E. Macron et les élus ultramarins

C’est pourquoi le président de la République, la Première Ministre, le ministre de l’Intérieur et son ministre délégué aux outre-mer recevaient ce 7 septembre une cinquantaine d’élus des bassins atlantique et indien. « Une réunion qui marque le lancement d’un temps de dialogue et de travail entre le Président, son Gouvernement et les élus ultramarins pour repenser nos politiques publiques afin de les rendre plus efficaces », informe le sénateur Thani Mohamed Soilihi qui en était.