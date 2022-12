A terre, en mer ou en l’air, créateurs d’activités touristiques, vous êtes attendus sur des projets innovants

L’Agence de Tourisme et d’attractivité de Mayotte (AaDTM, ex Comité de Tourisme) nous fait encore rêver. Nous avons depuis quelques années la fâcheuse tendance à associer tourisme et insécurité, et donc, de rêve, nous en avons besoin. Mais pas du genre Arlésienne, comme un éternel hôtel 5 étoiles qui a bloqué durablement les initiatives sur Mtsangabeach par exemple. La population est devenue exigeante au fur à mesure que s’effaçaient ces miroirs aux alouettes. L’écotourisme, notamment chez l’habitant, n’a pas réellement décollé, il en va donc de la crédibilité de l’AaDTM.

Son directeur Michel Madi Ahmed, a sollicité cette fois un cabinet, MDP Consulting, pour réorganiser sa méthode : « Nous avons listé une quinzaine de projets qui proposent des offres touristiques. Charge aux porteurs de projets de les monter, pas forcément à l’identique, et s’ils sont validés par notre comité de sélection, ils seront accompagnés pendant deux ans. » Les instances siégeant au comité de sélection sont, en plus de l’AaDTM, le Département, le SGAR de la préfecture, les offices de tourisme, la Chambre de Commerce, l’ADIM, l’ADEME, la CRESS, la CPME, le MEDEF. A l’issue, 15 lauréats seront choisis

Et la préparation doit être raccord avec les exigences des organismes pourvoyeurs de subventions, explique Valérie Quénard, MDP Consulting : « Le cahier des charges et les critères de sélection sont fait pour être raccord aux critères de subventions. Il faut que le porteur de projets soit déjà dans les clous avant même de demander un accompagnement financier. » Exactement ce que propose la plateforme GIP Europe à Mayotte, « mais nous, nous ne visons pas que les fonds européens, même si la DAAF coopère avec nous sur l’accès au FEADER. Il y a également les fonds nationaux, et, de toute manière, les porteurs de projets ont le choix de contacter telle ou telle structure », complète Michel Ahmed.

Avoir au moins la moyenne

Les critères de sélection portent sur la qualité du projet et les aspects méthodologiques (40 points), les aspects techniques et fonciers (20 points), les critères de développement durable (40 points), les volets social-économique-environnemental. La note écrite finale sera calculée sur 100 points. Les candidats ayant obtenu une note strictement inférieure à 30 points sont éliminés. Les candidats dont la note est comprise entre 30 et 49 points (inclus) auront la possibilité de retravailler leur candidature, les candidats dont la note est supérieure à 50 points seront invités à faire une présentation orale devant le comité de sélection. La présentation orale donnera lieu à un classement désignant au maximum 15 lauréats.

Le dossier de presse nous plonge dans un monde de loisirs quasiment imaginaire, si l’on exclut les prestations actuelles de bons niveaux des opérateurs lagon : parcours d’accrobranche dans les arbres avec montée jusqu’à la canopée, des jeux géants de plein air, un centre relaxation de balnéothérapie, des locations de paddle familiaux, des canoës à fond transparent, etc. Si les visuels sont importés d’autres régions en métropole, les activités sont transposables, ainsi que peuvent l’être en métropole des activités nous parlent davantage, comme la mise en valeur des traditions avec cours de pirogue traditionnelle, préparation à la course, tressage coco, maquillage, massages, etc., ou brochettis améliorés, et pédalos de luxe.

La petite équipe qui a donné vie à la plage de Tanaraki est une illustration de ce qu’il est possible de monter à Mayotte, avec espace de restauration, crêpes ou gauffres, en bois, et paddles ou autre activités nautiques..

Les projets ne portant que sur l’hébergement ne seront pas pris en compte. La date butoir pour déposer les dossier est le 31 octobre, à l’adresse challengetourisme@mayotte-tourisme.com.

L’AaDTM se laisse la possibilité d’ouvrir une 2nde session de sélection à la fois pour de nouvelles candidatures, et/ou des candidatures issues de la première session et ayant fait l’objet d’une révision selon les recommandations du Comité de sélection. Un document Cadre de réponse pour un premier contact est à télécharger.

Anne Perzo-Lafond