Ville de Koungou (976) – AVIS DE MARCHÉ SERVICES

Ville de Koungou (976)

Place de la Mairie

97690 Koungou

09



Organisme acheteur : Ville de Koungou (976)

Contact : Monsieur le Maire Assani Saindou BAMCOLO, 1 Place de la liberté, 97690 Koungou, FRANCE.

Tél. +33 269614242.Fax +33 269628675.Courriel : commandepublique@koungou.fr. URL : http://www.mairie-koungou.com/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché : Prestations de services relatives à l’organisation du festival de Koungou – Edition 2022

Prestations de services relatives à l’organisation du festival de Koungou

Type de marché : Services

Classification CPV : 79953000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Durée de validité des offres : 4 mois

Informations sur les lots :

Lot n° 1 : Prestations générales et artistiques Prestations générales et artistiques

Lot n° 2 : Plan de communication et publicité Plan de communication et publicité

Type de procédure : Procédure ouverte

Date limite de réception des offres : Vendredi 07 octobre 2022 – 10:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 22-119299 (envoyé le 05 septembre 2022)