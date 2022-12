Des rencontres biannuelles instaurées entre les maires ultramarins et le ministère des outre-mer

Participer en amont des décisions plutôt qu’en subir des conséquences décalées avec la réalité des territoires, c’était l’objectif ambitieux de la séance de travail entre la délégation aux départements d’Outre-mer de l’Association des Maires de France (AMF) et le ministre délégué Jean-François Carenco.

Ce mercredi 7 septembre 2022, la délégation aux départements d’Outre-Mer de l’AMF composée des présidents Jocelyn Sapotille pour la Guadeloupe, Justin Pamphile pour la Martinique, Michel-Ange Jeremi pour la Guyane et Madi Madi Souf pour Mayotte et Serge Hoareau (excusé), a tenu une séance de travail avec le Ministre délégué aux Outremer François Carenco

Il s’agissait principalement d’évoquer une méthode afin d’intégrer les Maires de ces différents territoires dans un travail de réflexion en amont des décisions.

A l’issue, décision était prise d’une rencontre systématique du ministre avec les maires lors de ses déplacements, et même de deux rencontres annuelles avec la délégation de maires ultramarins « pour échanger sur des problématiques définies à l’avance ». La première aura lieu au mois de novembre 2022.

Les maires devraient aussi participer aux discussions et aux signatures des prochains « Contrats de plan », qui devraient remplacer les contrats de convergence (on revient donc à l’appellation initiale), et demandent que l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), ne soit plus « conforme », mais « simple », donc moins contraignant, comme c’est le cas en Hexagone.

Une feuille de route sera rédigée et un agenda figé.