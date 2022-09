AVIS DE MODIFICATION

Suivant acte SSP en date du 26/08/2022,

MOUSSA ET GALARME

SARL au capital de 1.000€, 516 rue combo, 97650

BANDRABOUA, 823 512 611

RCS DE MAMOUDZOU, a donné à titre de

location-gérance à M. youssouf GAU

demeurant 14 impasse des avocats kaweni, 97600

MAMOUDZOU, un fonds de commerce de

entretien, réparation et vente de véhicule

automobile sis et exploité

Route nationale 1 kaweni, 97600 MAMOUDZOU,

du 26/08/2022 au 26/08/2028.

Renouvelable par tacite reconduction.