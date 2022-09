Préavis de grève à La Poste Mayotte autour des conditions de départ à la retraite

Le syndicat SUD-PTT Mayotte dépose ce lundi un préavis de grève d’une durée de deux jours à partir du mardi 13 septembre 2022 à 4h jusqu’au jeudi 15 septembre à 4h.

Les grèves ne sont pas courantes à la Poste Mayotte. Le préavis de grève émis par Sud-PTT couvre plusieurs points. Pour commencer, il s’oppose “aux mises à la retraites d’office des agents qui souhaitent continuer à travailler jusqu’à l’âge légal”, et demande que le temps passé au Service Postal alors dépendant de la Collectivité territoriale, soit pris en compte dans le calcul de leur ancienneté. Une problématique soulevée depuis plusieurs années par les instituteurs.

D’autres revendications sont portées : les adressages incomplets dans plusieurs villages, la demande d’extension à Mayotte des dispositions de l’accord « Bino » “applicable à La Guadeloupe, et déjà appliqué à La Réunion”, la réalisation “d’un audit général” sur le fonctionnement et les attentes des usagers de La Poste à Mayotte, et la mise en place d’une prime de transport entre le lieu de travail et le domicile.

Une rencontre est demandée avec la direction.