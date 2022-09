Incident au festival Sanaa : l’élue Zouhourya Mouayad s’inquiète pour les évènements à venir

Tout en dénonçant et en “condamnant” les violences” commises à la toute fin du festival Sanaa, l’élue chargée de la Culture Zouhourya Mouayad, interpelle le ministre de l’Intérieur.

C’est d’abord avec un total soutien au maire, à son équipe et aux forces de l’ordre et aux bénévoles, et un satisfecit sur “ce 1er festival qui demeure une excellente initiative”, fabriquant “du lien social”, que salue la conseillère départementale Zouhourya Mouayad Ben.

Qui déplore qu’une “petite minorité gâche tout ». Elle s’est adressée au ministre de l’intérieur Gérald Darmanin pour lui exprimer “l’inquiétude qui est la nôtre en tant qu’organisateurs de manifestations et de festivals”: “Que se passera-t-il demain si même ces rassemblements et ceux qui les fréquentent sont pris pour cible ? »

L’élue réclame, au nom du Département, une réflexion concrète, partenariale et urgente avec l’Etat, les organisateurs, les collectivités, les forces de sécurité sur les conditions de l’organisation sécurisée de tels rassemblements culturels ou sportifs mais surtout sur la sécurité de la population et des biens.