Fin des files d’attentes à la mairie de Mamoudzou ? Le dispositif se modernise

Quiconque aura arpenté la rue du commerce en semaine aura pu constater la marée humaine perpétuelle s’engouffrant très lentement vers les portes de l’hôtel de ville. Une réalité pénible pour les administrés qui devrait désormais s’atténuer. Ainsi, c’est en présence du maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila, de son adjointe chargée de la citoyenneté et de l’Etat-civil Nouraniya Loutoufi et du secrétaire général de la préfecture Claude Vo-Dinh qu’une nouvelle étape dans la facilitation des usages des sites municipaux voyait le jour. Un dispositif de gestion de files d’attente était alors inauguré, lequel représente, selon l’adjointe au maire de Mamoudzou, « une révolution entrant pleinement dans le processus de modernisation de notre administration ». Face à l’accueil quotidien de plus de 500 administrés sur l’ensemble de ses sites, la municipalité entend ainsi ” mettre en place des outils afin de répondre à cette forte demande tout en améliorant la qualité de l’accueil au sein des services”.

L’outil associe ainsi l’usage de bornes interactives et d’affichage dynamique sur écran, lesquels permettront de guider les administrés au sein des guichets.

Fluidifier les flux, connaître le temps d’attente réel de traitement des demandes, autant d’informations disponible pour la municipalité, laquelle pourra désormais évoluer vers une qualité de service telle qu’on peut en attendre du chef-lieu du département.