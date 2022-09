Un avion d’Air Austral contraint de faire demi-tour en raison d’une fêlure sur le pare-brise

La compagnie Air Austral explique que “une fêlure du pare-brise a été observée en vol au niveau du cockpit par le commandant de bord”, qui a alors décidé de faire demi-tour pour atterrir à l’aéroport Roland Garros. Les équipes techniques ont entrepris les réparations nécessaires, et ont expliqué ce dommage par “un différentiel thermique pouvant être observé en vol”, un évènement qui n’est pas exceptionnel selon la compagnie, qui évoque un “incident connu”.

En attendant “une remise en ligne de l’appareil la plus rapide possible”, les programmes sont réajustés dans les prochains jours, “principalement entre Réunion et Mayotte, et Mayotte et Paris :

Réunion-Mayotte :

– Les passagers du vol UU276 Réunion Mayotte de ce lundi 5 septembre sont reportés sur le vol UU274 de demain, mardi 6 septembre 2022, opéré au moyen d’un Boeing 737-800 de la compagnie. Décollage prévu de La Réunion à 15h00 pour une arrivée à Dzaoudzi à 16h10.

Mayotte-Réunion :

– Le vol UU275 Mayotte – Réunion du mardi 6 septembre prévu à 09h15 qui devait être opéré en Boeing 787-8, sera effectué aux moyens d’un Boeing 737-800 de la compagnie. Une partie des passagers sera ainsi reportée sur le vol UU277 du mardi 6 septembre 2022, opéré au moyen d’un Boeing 737-800 de la compagnie. Décollage prévu de La Réunion à 17h30 pour une arrivée à Dzaoudzi à 20h40

Mayotte-Paris :

– Le vol UU977 Mayotte Paris prévu ce lundi 5 septembre 2022 à 21h10 est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol Mayotte Paris UU9977 du lendemain, mardi 6 septembre 2022. Le décollage est prévu de Dzaoudzi à 09h10 heure locale pour une arrivée prévue à Paris CDG à 18h10.

– Le vol UU977 Mayotte Paris prévu le mardi 6 septembre 2022 à 21h10 est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol Mayotte Paris UU9977 du lendemain, mercredi 7 septembre 2022. Le décollage est prévu de Dzaoudzi à 09h05 heure locale pour une arrivée prévue à Paris CDG à 18h05.

Paris-Mayotte :

– Le vol UU976 Paris-Mayotte prévu le mardi 6 septembre 2022 à 23h30 est avancé.

Le décollage est prévu de Paris à 20h25 heure locale pour une arrivée prévue à Mayotte à 07h15 le lendemain matin

“La compagnie regrette ce désagrément et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers impactés. Elle rappelle que la sécurité de ses passagers est sa priorité numéro 1”.