La limitation de certains usages de l’eau désormais de mise sur le territoire

Si depuis plusieurs années c’est environ à cette date de l’année que les tours d’eaux sont installés, la stratégie préfectorale repose désormais sur une ” limitation de l’usage de l’eau”, et ce afin de “limiter la mise en place des tours d’eau sur le département”.

Face à la consommation toujours plus importante en eau potable, certains usages de l’eau sont désormais interdits à compter de ce lundi 5 septembre. Les mesures portent ainsi sur l’interdiction de lavage des véhicules (voitures et deux roues) hors des stations de lavage professionnelles, sauf obligation en matière d’hygiène et de santé publique. L’ interdiction de lavage des trottoirs, bâtiments, façades, terrasses, cours et murs de clôture avec de l’eau (sauf impératif sanitaire ou de sécurité). L’interdiction de lavage des bateaux de plaisance de particuliers. L’interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés. L’ interdiction d’arrosage des jardins potagers de minuit à 18h00; le remplissage des piscines, de remplissage et de maintien à niveau des piscines privées, sauf pour les établissements touristiques recevant du public.

Concernant les usages non domestiques : Sera interdit tout usage d’eau du réseau d’eau potable à des fins d’épreuves réglementaires ou d’exercice d’incendie nécessitant un volume d’eau supérieur à 5m3. Tout contrevenant s’expose à la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Ensemble, faisons preuve de vigilance concernant notre consommation en eau potable.