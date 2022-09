Dans un récent communiqué, l’ARS Mayotte et la CSSM informent que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute le 6 septembre 2022 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2023. L’Agence Régionale de Santé de Mayotte et la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) rappellent l’importance de renforcer les mesures barrières permettant de limiter la transmission de cette maladie et de se faire vacciner afin de se protéger et protéger son entourage.

Tous les ans, la grippe saisonnière touche de nombreuses personnes à Mayotte. Parmi elles, certaines développent des formes sévères. En 2021, l’épidémie de grippe a été particulièrement virulente. En effet, 17 cas graves ont été hospitalisés en réanimation et parmi eux, une personne est décédée. Si la vaccination ne permet pas toujours d’éviter la grippe, elle réduit le risque de complications graves ou de décès.

Pour rappel : La grippe est une infection respiratoire aigüe, très contagieuse. Les signes de la maladie sont : une fièvre supérieure à 39° C d’apparition brutale ; accompagnée de courbatures, de frissons, de transpiration intense ; et de signes respiratoires comme la toux.

La grippe se propage : par la voie aérienne, lors de la toux, de l’éternuement, ou des postillons ; par le contact rapproché avec une personne infectée (lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main) ; par le contact avec des objets contaminés par une personne malade (exemple :une poignée de porte).

La CSSM et l’ARS appellent toutes les personnes fragiles à se faire administrer le vaccin contre la grippe. La majeure partie d’entre elles est également concernée par l’administration d’une dose de rappel contre le Covid-19. Il est possible de faire les deux vaccinations en une seule séance.

A noter que les personnes fragiles bénéficient d’une prise en charge à 100% du vaccin et de son injection par la CSSM.