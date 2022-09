Communauté de Communes du Sud (976) – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Communauté de Communes

du Sud (976)

Ancienne mairie de Bandrélé

97660 Bandrélé

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Sud (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20006047300010

Code postal / Ville : 97660 Bandrélé

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Ali Moussa MOUSSA BEN, président CCSUD – Tél : +33 026962274 – Mail : contact@ccsud.yt

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas

d’interdiction de soumissionner.

Capacité économique et financière : – Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels

– Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours

des trois derniers exercices disponibles.

Capacités techniques et professionnelles : -Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de

bonne exécution pour les plus importants

– Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois

dernières années

– Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mardi 27 septembre 2022 – 10:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Oui

Critères d’attribution : critère d’attribution pour chaque lot :

1-Prix des prestations 60%

2-Valeur technique 40 %

2.1-Organisation de l’entreprise durant la période de préparation de chantier 5%

2.2-Moyens humains affectés et spécifique à ce chantier (organigramme + désignation du responsable de chantier et la personne chargée

d’assister aux diverses réunions de chantier + nombres de personnes affectées sur chaque tâche et leurs qualifications) 5%

2.3-Moyens matériels affectés et spécifique au chantier 10%

2.4-Délais d’exécution, planning détaillé d’exécution 10%

2.5-Références significatives 10 %

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE A KANI-KELI

Classification CPV : 45000000

Type de marché : Travaux

Lieu principal d’exécution : Kani-Kéli

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

LOT 01- A / DEMOLITION – GROS OEUVRE – METALLERIE – B / CHARPENTE – COUVERTURE

Classification CPV : 45000000

Lieu d’exécution du lot : Kani-Kéli

LOT :

LOT 02

PLOMBERIE – INSTALLATION SANITAIRE

Classification CPV : 45000000

Lieu d’exécution du lot : Kani-Kéli

LOT :

LOT 03

ELECTRICITE – CLIMATISATION et VENTILLATION

Classification CPV : 45000000

Lieu d’exécution du lot : Kani-Kéli

LOT :

LOT 04- A / MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM LOT 04- B / CLOISONS – FAUX PLAFOND LOT 04- C / CARRELAGE LOT 04- D /

PEINTURE

Classification CPV : 45000000

Lieu d’exécution du lot : Kani-Kéli

LOT :

LOT 05 SOL SOUPLE

Classification CPV : 45000000

Lieu d’exécution du lot : Kani-Kéli

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

Visite conseillée.

Date d’envoi du présent avis

02 septembre 2022