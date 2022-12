APPEL D’OFFRE – NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE

La société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE (NPPCOF), située au 34-40, rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux et enregistrée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 394 583 678 (la « Société »), lance à compter de ce jour, un appel d’offres pour la distribution à Mayotte des gammes d’aliments pour animaux decompagnie chien et chat en circuits Spécialisés, sous les marque PURINA PRO PLAN®, DOG CHOW®, CAT CHOW® ET PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS®.

Les demandes de dossiers de candidature doivent être adressées à la Société au plus tard le 30/09/2022 à 16h (heure de Paris) à l’adresse suivante : AO-PPCOF.DOMTOM@PURINA.NESTLE.COM

A cette occasion, il sera également remis aux candidats les modalités détaillées de candidature.

Les candidats pourront poser des questions à la Société via l’adresse email indiquée ci-dessus jusqu’au 15/10/2022 à 16h (heure de Paris).

La date limite de transmission des dossiers de candidatures sera le 30/10/2022 à 16h (heure de Paris).

Seules les candidatures transmises complètes et dans les délais prévus seront prises en considération. Toute offre non conforme sera exclue.

La Société communiquera sa décision quant au(x) DISTRIBUTEUR(s) qui auront été sélectionnés au plus tard le

10/11/2022 à 23h59 (heure de Paris).