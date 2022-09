Communications: perturbation du réseau en raison d’une rupture de Fibre

Depuis ce jeudi, les communications sont perturbées, voire impossible depuis les portables. Et aucune information n’était donnée par les opérateurs.

Nous avons pu joindre la communication de SFR, basée à La Réunion ce vendredi, qui nous explique qu’une rupture de fibre chez Orange et chez SFR est la cause de ces perturbations: “Les appels depuis SFR vers ORANGE et depuis ORANGE vers SFR sont totalement interrompus. Nous avons pu reconnecter, mais l’incident semble se poursuivre du côté d’Orange. Nous attendons de savoir où ils en sont”.

Cet incident a affecté l’ADSL sur Pamandzi, toujours selon SFR, “deux NRA ont sauté”, ces Nœuds de Raccordement d’Abonnés, locaux techniques de France Telecom qui desservent les lignes d’abonnés d’un périmètre géographique défini.

Du côté d’Orange, dont nous avons pu joindre le service de communication, même son de cloche, les connexions entre les deux opérateurs sont impossibles à l’heure où nous écrivons ces lignes, et ce, depuis jeudi matin. L’opérateur nous en dit un peu plus sur l’origine de la panne: “Il s’agit de plusieurs câbles arrachés sur un chantier, qui permettaient de relier les abonnés des deux opérateurs. Nos techniciens ont travaillé jusqu’à 23h hier au soir et sont encore actuellement dessus.”

Les appels vers le SAMU étaient également perturbés au 15, et le Centre hospitalier communiquait sur les numéros de substitution à contacter.

Anne Perzo-Lafond