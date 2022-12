Opération « Sorties tranquilles » : 7436 personnes accompagnées en juillet et août

« Absolument satisfait du résultat ». Joint par téléphone, le colonel Olivier Casties, n’a pas manqué de faire part de sa satisfaction au regard du bilan de la première édition de l’opération Matébézi Ya Ounafassi (Sorties tranquilles). Un dispositif déployé sur les neuf week-ends de juillet et d’août. Au total d’après les chiffres de la Gendarmerie de Mayotte 7436 personnes ont pu être accompagnées durant leur sortie, dont 2929 personnes au mois de juillet.

Des sorties encadrées par des réservistes

« Ce dispositif estival de protection des populations, on l’a naturellement mis en place durant les vacances puisqu’on se doutait bien que la population apprécierait de pouvoir découvrir la multitude d’endroits merveilleux de notre département et de pouvoir le faire en toute sérénité », explique le militaire.

En tout et pour tout, quarante réservistes de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie ont été mobilisés dans le cadre de cette opération. « Il s’agissait là de gendarmes mahorais connaissant parfaitement bien leur milieu et ayant à cœur de partager ces moments avec les mahorais en vacances où les touristes de passage », fait savoir le colonel, avant d’exprimer une certaine forme de reconnaissance à leur égard, « c’est bel et bien grâce à nos réservistes que nous avons pu mener cette opération ».

Une opération ayant semble-t-il « suscité la crainte chez l’adversaire puisque on a des endroits, lors des étés précédents, qui nous avaient posé particulièrement des soucis comme le mont Choungui ou le lac Dziani, où nous avions régulièrement des agressions ». Grâce à ce dispositif inédit, déployé sur des sites emblématiques de l’île, la population ainsi que les touristes ont pu en toute quiétude profiter de leurs randonnées. « Entre juillet et août nous n’avons eu aucune plainte enregistrée ce qui est, pour nous, extrêmement satisfaisant », souligne le colonel. Il abonde : « un constat qui nous rend extrêmement heureux ».

Un dispositif en passe d’être renouvelé

Si la rentrée a mis en suspens cette opération « sous cette forme-là, c’est-à-dire avec des militaires totalement dédiés à la surveillance des lieux touristiques », le dispositif sera bel et bien reconduit. « C’est une certitude, c’est déjà à l’étude », note le colonel, précisant que« dès les vacances de la Toussaint, nous avons pour ambition de remettre ça sur deux ou trois week-ends tout en parvenant, à chaque fois, à dégager le nombre de militaires nécessaires ».

En somme, « à chaque fois que cela sera possible et en tout état de cause, cela fera l’objet du même processus de communication », précise Olivier Casties. Est-ce à dire que les lieux touristiques ne sont plus du tout surveillés durant la période actuelle ? « Nous continuerons après cette opération, comme c’était le cas avant, à poursuivre la surveillance mais de façon plus aléatoire dans le cadre de la surveillance générale où les militaires se transportent, au hasard des missions et des événements, en tout point du territoire ».

Pierre Mouysset