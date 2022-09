Mayotte en vigilance Orange vagues-submersion, les pêcheurs priés de rester à terre

Les forts vents de Sud-Sud-Ouest qui touchent le territoire depuis ce mercredi, forment une houle qui pourra s’élever à 3m50 la nuit prochaine, “principalement en dehors du lagon à l’Ouest et au Sud”, alerte Météo-France.

“Au sein du lagon, à l’Ouest et notamment entre Acoua et Sada, les vagues pourront atteindre entre 2m et 2m50 associées à de puissants déferlements et de submersion marine au moment de la marée haute de ce soir (19h04 locales) et au moment de celle de demain matin (7h22 locales).

L’alerte s’adresse évidemment aux professionnels de la mer, notamment aux pêcheurs, à qui il est demandé de ne pas aller en mer.

Conseils de comportement en cas de forte houle :

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les

informations diffusées dans les médias :

– Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.

– Ne prenez pas la mer.

– Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : NE PRENEZ PAS LA MER

– Protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau.

– Ne vous baignez pas.

– Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau et méfiez-vous des rouleaux (même une zone à priori non exposée -rebord de falaise par exemple- peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres).

– Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l’eau.

– Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux, si nécessaire,évacuez vos habitations et mettez-vous à l’abri à l’intérieur des terres.

Pour plus d’information, veuillez contacter Météo France : 02 69 60 10 04

Site Internet de Météo France : https://vigilance.meteofrance.fr/fr/mayotte

Le prochain bulletin de suivi sera produit le vendredi 2 septembre 2022 vers 8h locales