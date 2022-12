Lancement de la première édition du Festival Saana à Mamoudzou

Tout à l’heure, le parking du marché couvert de Mamoudzou, accueillera dès 15h, l’audience de la première journée du festival Saana. C’est une grande première depuis plusieurs années, qu’un tel évènement, ouvert à tous, propose une programmation aussi riche et une grande organisation, autour d’artistes venant faire vibrer le public mahorais.

Le projet d’une véritable organisation

À l’initiative de la ville de Mamoudzou, le festival Saana est né de l’envie de redynamiser la vie culturelle de notre île. En effet, voilà deux ans qu’un évènement de cette envergure n’avait pas eu lieu dans la plus grande commune de Mayotte.

Lors de la conférence de presse du mercredi 31 Août, Ndéye Fatou Sene-Chauveau, la directrice de la culture et Dhoul-Mahamoud Mohamed, l’adjoint au maire, n’ont pas manqués de remercier les précieux partenaires et donner les détails d’une organisation aussi importante.

Très distinctement, Ndéye Fatou Sene-Chauveau s’est exprimé ainsi sur le bilan et la promesse : « On est dans la continuité d’un évènement qui était préexistant, à travers lequel nous capitalisons déjà sur l’expérience des cinq dernières éditions. Il faut rappeler que c’est le plus grand festival gratuit organisé au niveau de l’île, avec plus de 30 000 spectateurs. Avec l’arrivée de la nouvelle mandature, il y a eu vraiment ce désir de faire de Mamoudzou une ville « Monde », d’ouvrir réellement à l’international. Et d’ainsi créer la rencontre entre le local et ce qui se fait ailleurs. »

A travers ses mots, la directrice de la culture n’a pas manqué de souligner la vraie nouveauté, avec la mise en lumière très spéciale des artistes féminins.

Il est aussi rappelé, comme évoqué dans un communiqué des organisateurs, la vente d’alcool est strictement interdite dans les alentours et dans l’enceinte du Festival. Il est important de noter que la circulation sera très organisée, laissant simplement la place aux véhicules stationnant pour participer à l’évènement, ainsi que les personnes circulant avec la barge. Les parkings Place Mariage et Place Zakia Madi sont prévus pour les spectateurs des différents concerts, durant les trois jours consécutifs.

Les partenaires auront un espace dédié à leurs activités. Durant ces trois jours, l’audience pourra aller à leur rencontre dans le « Village des partenaires » longeant l’espace public dédié aux concerts. C’est aussi l’occasion pour Mayotte de valoriser ses acteurs locaux.

Le directeur de l’hôtel le Caribou, partenaire du festival, était très heureux de saluer cela à la conférence de presse, et a voulu s’adresser à l’équipe de la ville ouvertement : « En tant que partenaire, je tiens à vous remercier pour l’initiative. On ne vous remercie jamais assez, et c’est vrai que l’initiative est bonne, économiquement pour la ville de Mamoudzou et pour Mayotte. Je tenais à le dire, parce qu’on a tendance à dire que rien n’est fait et on a tendance à ne pas le dire quand quelque chose est fait. En tant que partenaire et commerçant, je tiens à vous remercier, de la part de tous les prestataires. J’espère que l’initiative sera menée à bout et on sera là pour vous aider, pour que tout se passe bien. »

Une programmation sur trois jours

Durant ces trois jours de festival, il sera possible de découvrir ou redécouvrir des artistes de notre île et évidemment des idoles d’ailleurs. C’est une grande nouveauté qu’il y ait des personnalités aussi influentes pour les différentes générations de Mayotte.

Jeudi 1er Septembre

C’est la journée des artistes Mahorais, avec tout d’abord Zepe à 19h30, figure de la musique urbaine sur la scène Rap et R&B. Il est aussi le grand gagnant du concours Big Banga saison 1 et confirme sa place avec le hit de l’été Mayotte NUV.

20h10, il y aura la chanteuse Annice. L’artiste d’origine Malgache et Mahoraise d’adoption, a été finaliste de The Voice Mayotte et de Trace Music Star. Elle a aussi fait la première partie d’Aya Nakamura.

21h, Naïd entrera sur scène. Le jeune artiste mahorais a cumulé des millions de vues grâce à son style afrobeat-afropop-afrolove. Il rencontre facilement l’adhésion du public.

21h50, Patsaou, le rappeur local avec le plus de projets dans son domaine, gardera l’ambiance à chaud.

Et pour conclure la première soirée, celui dont nous avons déjà consacré un article : Sourette, fera son show à partir de 22h40.

Vendredi 2 Septembre

Deuxième journée du festival, avec des figures très influentes de la musique afro-pop. Terrell Elymoor, lancera les hostilités à 19h30. Celui qui s’est fait remarquer avec sa musique aux couleurs tropicales et qui a su prendre une place aux côtés des grands artistes tel que Kalash et Burna Boy, fera une entrée sur scène foudroyante.

20h20, c’est Fanny J qui prendra la suite. La chanteuse zouk d’origine guyanaise, c’était faite remarquée en remportant le concours « révélation podium » avec le titre My All de Mariah Carrey.

21h10, Vano Baby viendra à son tour sur scène. Celui qui s’est fait un nom dans l’arène musicale béninoise pourra jouir de son public nocturne, qui comme à son habitude, chantera à sa place les paroles de ses tubes.

22h, c’est Staco qui prend la place. Le chanteur mahorais c’était fait remarquer en participant à l’outre-mer fait son Olympia, grâce au morceau « cœur brisé » et ses 3,6 millions de vues.

Cette seconde soirée sera conclue à 22h50, à travers le live de Lokua Kanza.

Le très populaire chanteur multi-instrumentiste, originaire de la république démocratique du Congo, ne pourra que faire terminer cette soirée en beauté.

Samedi 3 Septembre

Troisième et dernière journée du festival, avec en ouverture le rappeur All Perla. Celui qui c’était fait remarquer dans les années 2000, peu de temps après son arrivée à Mayotte, a fait sensation l’an passé avec le titre « My Baby » aux côtés Kanikeli Stud, et l’artiste Rwandais, Elvin Cena.

20h20, Reed Blowz, prendra la relève. Enfant des îles de la lune, l’artiste est une l’une des figures montantes de la scène hip-hop est Africaine. C’est l’un des musiciens les plus engagés de cet évènement. Une fierté pour les habitants de Kaweni.

21h10, entrera sur la scène Kim, l’un des visages populaires de la scène zook caribéenne. On l’imagine encore une fois s’imposer grâce à sa voix de velours et ses belles chansons d’amour.

22h, l’avant dernier artiste, sera Nixo. L’enfant de Kavani est devenu grand avec son titre N’golo Kante, single d’or en 2019. En attendant l’olympia de Paris, c’est à Mayotte qu’il vient mettre l’ambiance.

Et pour conclure cette première édition, le festival a choisi de frapper fort. Sur les coups de 22h50 l’un des plus grands artistes en puissance du moment, viendra faire vibrer notre île. Le rappeur Niska, fait l’honneur d’une présence exceptionnelle. Pour sa première à Mayotte, l’artiste franco-congolais, pourra faire chanter à l’audience, ses titres les plus écoutés.

En raison de la présence d’artistes à renommées internationales, la sécurité sera très forte, pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.

À suivre…

Germain Le Carpentier