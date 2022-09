Destruction de 2,5 hectares de cultures illégales en forêt départementale

Le printemps austral pointe son nez et avec lui le regain de semis, des brûlis, et de cultures généralisées à l’ensemble de l’île. Une opération menée dans le cadre du plan d’action de la mission Inter-service de l’Eau et de la Nature de Mayotte (MISEN 976), a amené les agents du Conseil Départemental (CD), de l’Office National des Forêts (ONF) et de la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF), avec l’appui de la Police nationale, à détruire des cultures illégales d’une surface d’environ 2,5 hectares, dans la forêt départementale de Songoro Mbili à Vahibé.

“Il s’agit de la septième intervention de ce type depuis le début de l’année”, donc environ une par mois, pour une surface totale de 14 hectares.

“Ces actions menées régulièrement par le Conseil Départemental, l’Office National des Forêts et la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la forêt, visent à préserver la forêt, l’environnement et la ressource en eau de Mayotte.”