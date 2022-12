AVIS DE CONSITUTION MAYOTTE INOV

01

Par acte SSP du 01/08/2022, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAYOTTE INOV

Objet social : La constitution d’un ensemble industriel pour le travail des métaux et d’une façon plus générale, la production, la commercialisation des métaux entrant directement ou en association avec d’autres matériaux dans la construction, l’huisserie, la serrurerie industrielle ou autres

Siège social : Centre d’Affaires de Mayotte, Impasse Maharajah, ZI de Kawéni – 97600 Mamoudzou.

Capital : 10000 €

Durée : 99 ans

Présidente : FILA, SASU au capital de 52688 €, ayant son siège social : Usine du Robert C/° Biométal 97231 Le Robert, 445 221 286 RCS de Fort-de-France

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède.

Clause d’agrément : Cession libre entre associés, et soumise à agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Mamoudzou