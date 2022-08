Les Eaux de Mayotte (976) – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Les Eaux de Mayotte (976)

ZI KAWENI BP 289

97600 Mamoudzou

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

TRAVAUX



Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Les Eaux de Mayotte (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20009346600015

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Le président, Ahamada FAHARDINE

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : – Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.

– Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants

(montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin)

– Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

– Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des

responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

Capacité économique et financière : – Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations

objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

-Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des

bilans est obligatoire en vertu de la loi

Capacités techniques et professionnelles : – Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas

d’interdiction de soumissionner

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 23 septembre 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : EXTENSION STEP LONGONI

Classification CPV : 45252100

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Le projet d’agrandissement de la STEP comprend la réalisation de bassins de traitement

supplémentaires et l’installation d’un poste de refoulement au niveau du lycée.

Lieu principal d’exécution : Longoni ( Commune de Koungou)

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

FILTRE PLANTE A ECOULEMENT VERTICALE

Classification CPV : 45252130

Lieu d’exécution du lot : Longoni (Commune de Koungou)

LOT :

POSTE DE REFOULEMENT

Classification CPV : 45252130

Lieu d’exécution du lot : Longoni (Commune de Koungou)

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Date d’envoi du présent avis

30 août 2022