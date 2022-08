Avec Faune-Mayotte, je publie mes observations animales en ligne

En promenade, sur la plage ou dans votre jardin : en partageant vos observations d’animaux, vous allez participer à l’amélioration des connaissances en faveur de la biodiversité. Faune-Mayotte, la nouvelle plateforme de saisie naturaliste sur l’île est coordonnée par Le Groupe d’Études et de Protection des Oiseaux de MAYotte (GEPOMAY). « Cet outil puissant de science participative permet de stocker, de rechercher et d’analyser des données pour la mise en œuvre concrète d’actions de protection de la biodiversité ».

La plateforme naturaliste Faune-Mayotte a vu le jour grâce au projet européen Life BIODIV’OM. Coordonnée sur le territoire par l’association GEPOMAY et grâce à l’aide de plusieurs experts bénévoles, elle s’inscrit dans le réseau Visionature en France et en Europe. Elle permet à tout utilisateur de saisir ses observations de la faune, de les consulter, de les analyser et ainsi de partager ses découvertes sur la carte.

« Ces observations constituent une base données extrêmement riche et disponible pour appuyer des expertises, protéger un site, inventorier les espèces, comprendre l’évolution des populations », souligne l’association GEPOMAY.

On constate par exemple que ce mardi 30 août, ont été aperçus un héron strié à Dzaoudzi, 2 Martins tristes et 2 Bulbul de Madagascar à Dembéni. Il est possible d’y déposer ses observations avec ou sans photo, ainsi qu’avec ou sans son.

La saisie des observations peut se faire sur le site www.faune-mayotte.org ou directement sur le terrain avec l’application NaturaList : un outil simple, mondial et utilisable sur un smartphone.

Depuis votre terrasse, pendant un voulé, en sortie bateau ou en randonnée, lancez l’application : pointez votre localisation, sélectionnez l’espèce que vous avez observé, amphibien, reptile, papillon, libellule, ajoutez une photo et des informations supplémentaires si vous le souhaitez. « Ce système de saisie est parfaitement adapté aux amateurs et représente un gain de temps considérable pour les naturalistes sur le terrain ».

Les données ainsi saisies par l’appli seront alors synchronisées avec différentes bases de donnée web existantes (par exemple http://www.ornitho.ch, http://www.ornitho.it, http://www.ornitho.de, http://www.ornitho.fr, http://www.ornitho.at, http://www.ornitho.cat, voir liste complète dans les conditions d’usages). De cette manière, vous n’avez besoin que d’une seule application pour toutes vos collectes de données naturalistes en Europe et ailleurs.

A noter que Faune-Mayotte comporte un onglet Mammifères marins, mais il est suggéré de continuer à utiliser le réseau historique dans ce domaine, TsiÔno coordonné par le Parc Naturel Marin de Mayotte.

Chaque observation fait également l’objet d’une validation bénévole par des experts de la faune mahoraise qui permettent de fiabiliser le site, explique l’association qui remercie ses partenaires de la SEOR et du GEPOG « pour leurs conseils et retours d’expérience ».