Trois binômes pour l’élection départementale partielle à Sada

L’invalidation de l’élection du binôme Mansour Kamardine et Tahamida Ibrahim en juillet dernier était consécutive au recours du candidat perdant Mohamed Assani Abdou. Les premiers l’avaient en effet emporté d’une courte tête, 50,26%. 38 petites voix les départageaient, de quoi aller voir de plus prés ce qui se passait sur les listes électorales. Lors de la décision du tribunal d’annuler l’élection on apprenait l’existence de différences « significatives » de signature sur 57 suffrages.

Sada devra donc retourner aux urnes. Les électeurs ont l’habitude, pour avoir vu leurs élections municipales annulées par deux fois en 2007.

Ce sont trois binômes qui se présentent, dont la liste vient d’être publiée par la préfecture. Sans surprise, on retrouve le duo sortant, les LR Kamardine-Tahamida, le premier étant également élu député. A leurs côtés, Soula Saïd Souffou, ex-candidat Sans étiquette de la 2ème circonscription dernières législatives qui avait réuni 14% de suffrages, avec Mariame Saïd Kalame, ex-directrice de la Maison des Personnes Handicapées. Elle est proche de l’ancienne maire de Chirongui, Roukia Lahadji.

Surprenant, le candidat arrivé en challenger aux élections de juin 2021, avec 49,74% des voix, et qui avait déposé le recours, Mohamed Assani Abdou, ne se représente pas. Un nouveau binôme formé de Salim Boina Mze, directeur d’entreprise et vice-président du développement économique à la 3CO, et Ramhatou Younoussa Bamana, sœur de l’ancienne maire de Sada, clôt la liste.

Les élections se tiendront les 25 septembre et 2 octobre 2022.

A.P-L.