Préparation du grand Atelier de maitrise d’œuvre urbaine qui se tiendra début 2023 à Mayotte

Un rendez-vous collectif s’est déroulé à la mairie de Mamoudzou, en présence du 1er vice-président du Conseil départemental Chargé de l’Aménagement du territoire, Infrastructures et Foncier, Salime Mdéré, de la 4e vice-présidente Zouhourya Mouayad Ben, des conseillers départementaux Nadjayedine Sidi et Saindou Attoumani, et du maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila, aux côtés de Véronique Valenzuela, géographe et directrice des projets des Ateliers, également cheffe de la délégation d’urbanistes et d’architectes venue à Mayotte.