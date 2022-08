Coupures d’eau : ce faux communiqué qui a fait tourner les robinets en bourrique

Ce vendredi, la Mahoraise des Eaux adressait un communiqué pour annoncer un vrai week-end de coupures. Et sans aucun préalable, puisqu’il annonçait à 17h des coupures mises en place à 18h dans les communes de Koungou, Mamoudzou et de Kani Keli. Les habitants saturent de ce défaut de prévision. Des perturbations qui touchaient ensuite plusieurs zones de l’île durant le week-end, de 18h à 6h du matin.

Généralisées, elles s’expliquaient non pas par un incident, mais par une “augmentation des consommations d’eau depuis la rentrée scolaire”, qui implique que “les équilibres du réseau de distribution d’eau ne sont plus maintenus”. Pas rassurant.

Le lendemain, un autre communiqué était diffusé sur les réseaux sociaux, évoquant le retour des tours d’eau à partir du 7 septembre… 2020. Les habitants rompus à se genre de communiqués estampillé SMAE/Préfecture de Mayotte, se sont empressés de le partager sans regarder la date de péremption, et de stocker de l’eau. L’effet dévastateur du fake a porté ses fruits. Car pour le coup, par cette surconsommation de précaution, on accroit à coup sûr la consommation, et donc le risque de pénurie.

La préfecture nous l’a confirmé, c’est un faux communiqué arrivé des années précédentes. “Pour l’instant, la coupure annoncée ce week-end par la SMAE est ponctuelle, il n’est pas question de retour des tours d’eau”, nous a-t-on indiqué.

Si on espère être épargné par ce rituel dans les semaines à venir, on le voit, le passé est encore bien présent…

A.P-L.