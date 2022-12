Stationnement interdit autour du front de mer à Mamoudzou le temps du festival Sanaa

Le stationnement sera interdit du 28 août à minuit au 4 septembre 2022 à 1h du matin sur le parking du marché couvert de Mamoudzou, et du 31 août à minuit au 4 septembre 2022 à 1h sur le parking du ponton de plaisance entre le camion blanc et le camion rouge, les parkings amphidrome « Quai Colas », la place de la République ainsi que tout l’espace piéton attenant au marché couvert et l’office du tourisme.

Afin de pallier la baisse du nombre de places de stationnement, la ville de Mamoudzou informe les usagers de la route que les parkings place Mariage et place Zakia MADI (ancien marché) seront exceptionnellement gratuits du 28 août à minuit au 4 septembre 2022 à 1h.

La circulation sera réglementée voire interdite si nécessaire du 1er au 3 septembre 2022 de 17h30 à 1h sur le Boulevard Mawana-Madi, depuis le rond-point « SFR » à Kaweni jusqu’au rond-point Zéna M’déré incluant l’accès à l’amphidrome (quai Colas), sur la rue SAID SOIMIHI, l’avenue Abdoul-Bastoi Omar à l’angle du bâtiment BFC au niveau du rond-point Zena M’déré, la montée « Caribou », les entrées et sorties des barges piétonnes et de l’amphidrome « quai colas ».

Les accès aux barges seront modifiés du 1er au 3 septembre 2022 de 18h à 1h:

– Les entrées et sorties des barges des véhicules légers se feront du côté 5/5 – camion rouge

– Le parking du ponton servira de zone d’attente pour les véhicules au départ de la Grande Terre

– Les points Taxis seront positionnés au parking sud et au niveau de la place Zakia MADI.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules d’utilité de service public, de la police nationale, municipale, des secours mais aussi des organisateurs et des autorités.

« Des déviations seront mises en place sur les diverses voies mentionnées précédemment et sur les voies sécantes à celles-ci de façon à ne pas gêner les usagers. Les Services Techniques de la Ville procéderont à la mise en place de la signalisation nécessaire et des barrières de sécurité conformément au plan de sécurité établi », indique la mairie.

Mesures de sécurité pour accéder au festival

Au vu du nombre important de public attendu durant les trois jours, une palpation de sécurité et/ou demande d’ouverture de sacs seront effectuées par les agents de la police municipale aux différentes entrées du festival avant d’accéder au périmètre de la manifestation :

– Quatre lignes d’accès (2 entrées femmes et enfants, et 2 entrées hommes) sont prévues au niveau de l’angle du marché couvert et de la place de la République ;

– Tous les objets susceptibles d’être dangereux sont prohibés (objets contondants ou tranchants, parfums, déodorant, couvercles de bouteilles des boissons, canettes etc.)

Mesures concernant le village brochettis

Pendant toute la durée de la manifestation le village brochettis fermera ses portes aux mêmes horaires que le marché couvert. Les responsables des bangas sont tenus de mettre à l’abri à l’intérieur de leurs bangas et fermer à clés tous les objets susceptibles d’être dangereux (ustensiles de cuisine, piques à brochettes, marmites, huiles usagées, etc.).

Mesure réglementant la consommation et la vente à proximité du festival

Il est strictement interdit de vendre des boissons alcoolisées à emporter du 1er au 3 septembre 2022 de 15h à 1h dans les cafés, restaurants et points de vente du secteur marché à Mamoudzou en raison des festivités. Et plus particulièrement une interdiction totale de toutes ventes à la sauvette et consommation sur la voie publique pendant la durée de l’événement à l’exception de la restauration encadrée et autorisée se situant dans le périmètre de sécurité du festival.

Afin de laisser les espaces de circulation nécessaires aux services de sécurité, aucune extension de terrasse ne sera accordée ou autorisée les jours des manifestations.