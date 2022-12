AVIS DE CONSTITUTION – PIMP MY HEAD

Constitution SSP à Sada en date du 25-08-2022 de: 26.

Forme: SAS. Capital: 100 Euros.

Siège: Route du lycée, Quartier Doujani Sada, 97640 SADA.

Durée: 99 ans.

Présidence: ABOUDOU Farhati, 3 Ruelle Zazavere Mavaentana Mtsapere, 97600 Mamoudzou.

Objet: La vente et la location de robes de mariage, habits de cérémonie, prêt à porter, accessoires de mode, cadeaux et objets décoratifs, Import-export de produits de mariage, habits de cérémonie, la vente sous toutes ses formes de prestations de services liés au bien être, aux soins du corps, du visage et de la beauté.

RCS: Mamoudzou.