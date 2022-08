Passage de la Phytomobile pour verdir les exploitations

Dans quelques semaines débutera la seconde session de la campagne phyto-mobile 2022. A cette occasion, Mayotte Nature Environnement, partenaire du plan Ecophyto, se rendra dans les 17 communes du territoire afin d’échanger avec les consommateurs et les agriculteurs.

A Mayotte, l’utilisation des produits phytosanitaires s’était accrue de 10% entre 2008 et 2015. En 2017 et en 2019, le préfet prenait un arrêté de surveillance de la commercialisation des tomates, en imposant la traçabilité, pour contrer des dépassements de taux de diméthoate. Un pesticide aussi dangereux pour le consommateur que pour celui qui le manipule. Une filière d’importation clandestine de ce produit avait été constatée par la DAAF.

L’objectif du de la Phytomobile, qui s’inscrit dans le plan Ecophyto, est de “créer un temps d’échange interactif et ludique autour de la problématique des produits phytosanitaires”.

-Les pesticides où et comment les détecter?

-Quelles sont les alternatives aux produits phytosanitaires?

-Quels sont les équipements de protection individuelles?

-Quels sont les risques de l’utilisation des produits phytosanitaires pour votre santé et l’environnement?

Les agriculteurs et utilisateurs de pesticides sont attendus lors des passages mentionnés ci-contre.