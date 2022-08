Les nouveaux chantiers de la rentrée scolaire 2022-2023

Cette rentrée scolaire revêt les attributs de la normalité après deux années marquées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Près de 61 000 élèves du premier degré et 51 000 du second degré ont pris la direction des 188 écoles, 22 collèges et 12 lycées – dont un sous contrat – du département à l’occasion de cette rentrée 2022-2023. Les chiffres restent en hausse par rapport à l’année dernière avec des effectifs en augmentation de 5,4 % pour le premier degré et de 3,1 % pour le second.

Afin d’absorber au mieux cette nouvelle vague, « 350 emplois supplémentaires » ont été ouverts notamment en ce qui concerne « le personnel de vie scolaire », reconnaît Gilles Halbout, recteur de l’académie de Mayotte. Certes, concernant les postes de Conseiller principal d’éducation (CPE), tous ne sont pas pourvus. Mais globalement la situation reste satisfaisante pour assurer au mieux cette nouvelle rentrée scolaire aux nouveautés certaines.

Le plan « Dire Lire Ecrire », le périscolaire, les nouveaux chantiers de cette rentrée

L’entrée en vigueur du plan « Dire Lire Écrire » va permettre de « mettre un coup d’accélérateur », comme l’avait précisé le recteur en mai dernier. Ce sont « 10 000 manuels de références partagées qui sont attendus pour que tous les enfants puissent avoir une méthode ultra moderne » afin d’améliorer « l’apprentissage de la lecture ainsi que de l’écrit », souligne-t-il. L’accent a également été porté sur l’intensification du travail différencié. Il s’agit de permettre de « valoriser l’excellence et renforcer l’apprentissage des élèves en difficulté », précise Gilles Halbout. Bien évidemment, l’idée n’est pas de pénaliser les éléments qui s’en sortent mieux que les autres mais bien de favoriser un apprentissage cousu main afin de tirer tous les élèves vers le haut.

Le périscolaire fait également partie des grands chantiers de cette rentrée ; en témoigne l’organisation, le 18 août dernier, du séminaire du plan de développement de l’offre périscolaire à Mayotte. « Il faut vraiment développer ces activités périscolaires», souligne le recteur. Une démarche ne pouvant faire l’économie d’un travail en étroite collaboration avec « les communes ». Bien sûr, l’offre périscolaire en devenir sur l’île doit tenir compte des contraintes des locaux ainsi que de la nécessité de former des agents en mesure d’encadrer et accompagner les élèves.

La question de la sécurité aux abords des établissements

Une rentrée pour laquelle le rectorat a été particulièrement attentif à la question de la vétusté des locaux. « On va être vigilant », renseigne-t-il. A ce titre, le premier édile de Mamoudzou n’a pas manqué de rappeler la rénovation de l’école de Bonovo pour un montant de près de « 1 million d’euros » avec la rénovation, entre autres, de la cour, des sanitaires ainsi que de la construction de nouvelles toilettes. Mais c’est sur la sécurité que le premier édile ainsi que le capitaine Chamassi ne manquent pas d’expliquer les « efforts pour lutter contre la violence » qui ont été déployés dans le cadre de cette rentrée scolaire.

« A partir d’aujourd’hui, on a déployé le dispositif parents relais au collège Kwalé, au collège Passamainty ainsi que, c’est une nouveauté cette année, aux abords des écoles du sud de la commune ». Il en va ainsi pour l’école de Mhogoni et l’école primaire de Doujani. Ce dispositif entend sécuriser l’arrivée des élèves depuis les arrêts de bus et assurer leur accompagnement jusque dans l’enceinte de l’établissement. « Le souhait du maire, informe le capitaine, c’est de voir partout ces parents relais sur la commune ». Et d’ajouter : « ce sont des gens qui sont là pour la médiation, ce n’est ni une milice ni une police […]. En cas d’incident ils informent les forces de l’ordre. Ils ne sont pas là pour intervenir mais pour prévenir et faire remonter les

difficultés rencontrées ».

Des nouveautés au niveau des transports scolaires

Le département a pris pour sa part des dispositions concernant la mise en place de « caméras à l’intérieur et à l’extérieur des bus scolaires à des fins de meilleure sécurité des personnes et des biens », qu’il s’agisse de lutter contre les dégradations des véhicules ou contre les vols et les violences. Une nouveauté également, celle de la mise en place de la verbalisation pour absence de carte scolaire afin de limiter la fraude. Cette démarche entend assurer une meilleure sécurisation globale des transports » et donc des élèves.

Pierre Mouysset