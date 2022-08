Remboursement des loyers outre-mer : les enseignants alignés sur les autres ministères

C’était un des points de revendication réguliers des syndicats enseignants, porté initialement par le SNES-FSU, qui réclamaient un supplément de remboursement du loyer, comme les fonctionnaires du ministère de la Défense. C’est désormais acquis.

En janvier dernier, la grève nationale interprofessionnelle était surtout portée par l’Education nationale qui réclamait entre autre une évolution de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) vers le taux le plus élevé en vigueur dans les autres ministères. Il concerne les fonctionnaires non logés par leur administration et qui n’ont pas leur centre d’intérêt matériels et moraux à Mayotte. Un plafond était maintenu pour le personnel de l’Éducation nationale.

Il vient de sauter grâce notamment à une requête de la FSU en Conseil d’Etat. Qui estime anormale cette discrimination dans une décision du 26 juillet dernier. Les nouveaux montants pourraient voir doubler voire quadrupler la somme, indique la FSU. Qui souligne l’accueil favorable du rectorat qui y voit une mesure d’attractivité supplémentaire. Le nouveau barème serait appliqué dès septembre, “pour ce qui concerne la rétroactivité, cette possibilité n’est pas écartée”, indique la fédération qui en profite pour convier les enseignant à rejoindre ses rangs, “nous invitons celles et ceux qui ont fait des recours ou souhaiteraient en faire un, à prendre contact avec nous sous condition de syndicalisation, pour examiner les suites à donner avec le concours de notre avocat. Nous leur donnons notamment un premier rendez-vous pour un stage juridique le 6 et 7 octobre”.

A.P-L.