Ouverture à Mayotte d’une formation de steward de transport maritime

Pôle emploi et ses partenaires organisent une matinée en vue de recruter et former des steward et stewardesse de navires, notamment de luxe, en métropole.

La formation novatrice sera présentée aux médias mardi prochain. Elle s’adresse à celles et ceux qui veulent travailler dans le secteur des navires de tourisme. Il s’agit autant d’accueillir et de renseigner les touristes afin de faciliter leurs conditions de séjour ou de voyage, que de gérer les conditions de séjour de la clientèle d’un réceptif touristique (club de vacances, hôtel club, …).

Pôle emploi Mayotte précise que les personnes recrutées “pourront être formées et travailler dans les bateaux de luxe en Métropole”.