Fin de la visite ministérielle : partir pour mieux revenir

« Donner son nom à cet aéroport est le plus grand hommage que les mahorais pouvaient lui laisser ». Le président du Conseil départemental a tenu à remercier la population mahoraise pour le choix de cette personnalité historique de l’île : « je voudrais remercier tous les mahorais pour avoir baptisé cet aéroport, parce que ce sont les mahorais qui l’ont voulu, ce ne sont pas les élus départementaux. Et ce nom fait l’unanimité au nom de la population mahoraise».

Une séquence rythmée par le « progrès », le « succès » et «l’espoir »

La visite ministérielle s’est achevée par une séquence quasi œcuménique avec le dévoilement de la plaque « Aéroport Mayotte Marcel Henry », en l’honneur de « celui qui a été sénateur pendant 27 ans ici, qui s’est battu pour que non seulement Mayotte reste dans la République, mais devienne un département français », a fait savoir Gérald Darmanin dans sa prise de parole. Une nouvelle dénomination de l’aérogare aux accents de « progrès », selon le ministre. Il est longuement revenu sur l’actuel « succès » de l’aéroport, assurant à Mayotte un lien économique extrêmement important » avec la « création d’une centaine d’emplois ».

« Et c’est aussi un espoir », a-t-il précisé, rappelant à juste titre que son « agrandissement » était une promesse de campagne du président de la République. Une promesse qui se concrétise chaque jour un peu plus, Gérald Darmanin informant que « quelques jours avant notre départ pour le beau ciel de Mayotte, la Première ministre a provoqué une réunion pour justement faire le point », avant de souligner « comme quoi les visites ministérielles ça sert parfois à quelque chose ». Certes le volcan sous-marin a quelque peu changé la donne concernant les dispositions initialement prise pour protéger la future infrastructure face aux risques naturels. Néanmoins, « les travaux sont en train d’être envisagés extrêmement sérieusement et de nombreuses équipes y travaillent », a rassuré le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.

De prochaines visites ministérielles pour suivre l’évolution des dossiers

En ce qui concerne l’ensemble des thématiques et sujets traités durant cette visite, qu’il s’agisse de la question de la sécurité, de l’immigration, du pouvoir d’achat ou encore du développement économique, Ben Issa Ousseni a indiqué « qu’il y a eu des avancées ».

Toutefois, il a également assuré qu’au regard des besoins du territoire, « nous attendons que le gouvernement aille beaucoup plus loin, même si effectivement il y a eu des propositions que nous estimons qui vont dans le bon sens ». Il poursuit : « lorsqu’on me dit qu’on va rouvrir le dossier projet loi Mayotte, ça répond aussi à ce que le Conseil départemental attend ».

Dans la continuité de cette visite, le président Ousseni va à nouveau se rendre à Paris pour poursuivre les discussions afin de concrétiser les avancées. Le mois de septembre sera également celui de l’éclaircissement sur les conditions d’application du bouclier qualité prix dans le cadre du « Oudinot de la vie chère ». Dans l’intention de mesurer les avancées sur le territoire, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a pris à nouveau rendez-vous avec le territoire à l’horizon d’octobre-novembre prochain. En somme, partir pour mieux revenir.

Pierre Mouysset