AVIS DE CONSTITUTION – MAYAVENTURE

Par acte SSP du 30/06/2022, il a été constitué une SAS dénommée :

MAYAVENTURE 976

Siège social : 4 AVENUE DU STADE HAMJAGO, 97630 MTSAMBORO

Capital : 100,02€

Objet social : L’objet social de la société est le suivant : Activités sportives, récréatives et de loisirs. BASE NAUTIQUE ET TERRESTRE : Les activités de la base nautique : – Location de tout engin nautique, motorisé ou non – Activités aquatiques de toute nature – Transport maritime de passagers et de marchandises – Excusions en mer notamment, découverte du lagon et des rivages, pêche au gros. Les activités terrestres : – Location court ou longue durée tout engin terrestre motorisé ou non (Vélo électrique, SSV, Quad et VTT ; ) – Organisation de BIVOUAC sur les îlots et de la Restauration rapide

Président : M. Chadhouli YOUSSOUF, 4 avenue du stade Hamjago, 97630 MTSAMBORO.

Directeur Général : M. Abdou Chebani ABDOU, 4 avenue du stade Hamjago, 97630 MTSAMBORO.

Directeur Général Adjoint : M. Djamili ABDOU, 2C rue des poteriats, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE.

Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions librement cessibles entre associés uniquement.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de MAMOUDZOU