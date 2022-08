Ville de Dembeni (976) AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Dembeni (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000878700018

Code postal / Ville : 97660 Dembeni

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Moudjibou SAIDI, Maire de la commune de Dembeni – Tél : +33 269621581 – Mail : commandepublique@dembeni.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacité économique et financière : – Indication concernant le chiffre d’affaires annuel général sur 3 ans.

Capacités techniques et professionnelles : – Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel

d’encadrement pour chacune des 3 dernières années.

– Références et expériences précises dans des travaux similaires de l’entreprisse.

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mardi 20 septembre 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Reprises des voiries communales commune de Dembeni

Classification CPV : 45233142

Type de marché : Travaux

Lieu principal d’exécution : Commune de Dembeni

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Reprise de voiries communales enrobé

Classification CPV : 45233142

Lieu d’exécution du lot : Commune de Dembeni

LOT :

Reprise de voiries en béton armé à Ongojou (Rue Madjitroni)

Classification CPV : 45233142

Lieu d’exécution du lot : Ongojou

LOT :

Reprise de voirie en béton armé à Tsararano (rue Boboka)

Classification CPV : 45233142

Lieu d’exécution du lot : Tsararano

LOT :

Reprise de voirie en béton armé à Tsararano (rue Grand repos)

Classification CPV : 45233142

Lieu d’exécution du lot : Tsararano

LOT :

Reprise de voirie en béton armé à Dembéni (rue Baobab)

Classification CPV : 45233142

Lieu d’exécution du lot : Dembeni

LOT :

Reprise de voirie en béton armé à Hajangoua (rue des Hibiscus)

Classification CPV : 45233142

Lieu d’exécution du lot : Hajangoua

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Date d’envoi du présent avis

18 août 2022