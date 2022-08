Le garde des Sceaux annonce un Centre éducatif fermé pour Mayotte

Cette nouvelle structure permettra ainsi d’améliorer le traitement de la délinquance localement, tout en répondant aux besoins exprimés par la juridiction en termes de placement judiciaire. Un Centre éducatif fermé propose ainsi une « offre éducative dédiée, pensée comme une alternative à l’incarcération, pour les mineurs les plus ancrés dans la délinquance et pris en charge par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). »

Une annonce qui fait du bruit, laquelle le président du Conseil départemental n’a pas manqué de saluer, la qualifiant d’« avancée pour le traitement de la délinquance ». Ben Issa Ousseni « se félicite de l’annonce faite par le Garde des Seaux Eric Dupond-Moretti de l’implantation d’un centre éducatif fermé à Mayotte à l’horizon de la fin 2024. C’est une vraie avancée en termes de traitement de la délinquance et de protection de l’enfance, dans un contexte où notre île en a grand besoin. Au-delà de cette excellente nouvelle, nous portons dans notre projet pour Mayotte (2021-2028) le soutien à la création d’une cour d’appel de plein exercice, dont le parquet aura la mission de définir une politique pénale répondant aux spécificités de la criminalité à Mayotte. Une attente déjà formulée dans notre contribution à une loi Mayotte. Mais pour l’heure, nous saluons comme il se doit cette avancée et veillerons à son opérationnalité ».