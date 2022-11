L’association des maires condamne l’incendie de l’intercommunalité de Petite-Terre

Le maire de Pamandzi, également Président de l’Association des Maires de Mayotte, a fait savoir qu’il « condamne avec gravité l’incendie volontaire survenu dans les locaux de la communauté de communes de Petite-Terre ». Bien que l’enquête officielle n’ait pas encore infirmé ou confirmé l’origine criminelle de l’incendie, Madi Madi Souf déclare qu’ « il s’agit d’un acte de sabotage volontaire qui ne doit pas rester impuni ».

L’élu explique ainsi que « l’attaque est bien ciblée et n’est pas le fruit d’un hasard. Après le feu mis à l’hôtel de ville de Koungou, les voyous poursuivent leur œuvre de déstabilisation des symboles de la République et de notre démocratie. L’acte est trop grave et exige une réaction très rapide de toutes les autorités publiques. Les auteurs de cet acte criminel doivent être recherchés, arrêtés et mis hors d’état de nuire et pour longtemps ».

Et le président de l’Association des maires de dresser le bilan de ces dernières semaines sur Petite-Terre : « une bijouterie a été cambriolée, le magasin AZAD visité, et près de 60 véhicules endommagés en quelques jours à Pamandzi. Cette situation chaotique, peut-être orchestrée par une bande de voyous qui s’amusent à semer la terreur chez nous, impacte fortement la vie quotidienne des gens, et ne doit pas rester impunie. La petite terre, comme l’ensemble de l’île de Mayotte, mérite de vivre dans un environnement serein et apaisé ». Les élus de Petite-Terre demandent ainsi « une réaction très forte, rapide et exemplaire de la force légitime, la gendarmerie, et la justice, pour que les mêmes délinquants, une fois arrêtés ne sortent pas de sitôt. Les communes et l’intercommunalité de Petite-terre, à leur niveau et avec leurs moyens, joueront pleinement leur rôle, et restent totalement mobilisés, car soucieux de la vie des gens ».