Ville de Mamoudzou (976) AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mamoudzou (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000883700011

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Satifatou OUSSOUFFI – Mail : commande-publique@mamoudzou.yt

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Renvoie à l’article 8.2 du Règlement de la Consultation.

Capacité économique et financière : Renvoie à l’article 8.2 du Règlement de la Consultation.

Capacités techniques et professionnelles : Renvoie à l’article 8.2 du Règlement de la Consultation.

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Lundi 12 septembre 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d’attribution : Critère prix : 40 %

Critère valeur technique : 60 %

Sous-critères:

– Qualité des moyens humains et matériels alloués au chantier_ 30 %

– Références travaux similaires_10 %

– Choix des matériaux utilisés, provenance, gestion des déchets, certification en faveur de la protection de l’environnement_ 5 %

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : SECURISATION DES ABORDS DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°3 DE PASSAMAINTY – TRANCHE 2

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Le but de l’opération est d’améliorer la circulation des piétons, cycliste et des véhicules dans cettezone. Le projet comprend les aménagements suivants :

– Libération des emprises ;

– Démolition des maçonneries diverses ;

– Reprise des réseaux des eaux pluviales existants ;

– Aménagement des trottoirs ;

– Aménagement des arrêts des taxis et bus ;

– Renforcement de la signalisation.

Lieu principal d’exécution : Passamainty

Durée du marché (en mois) : 10

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

LOT 1 Revêtement/ trottoirs

Classification CPV : 44112200

Lieu d’exécution du lot : Passamainty

LOT :

LOT 2 Mobiliers

Classification CPV : 34928400

Lieu d’exécution du lot : Passamainty

LOT :

LOT 3 Ouvrages de soutènement

Classification CPV : 45262620

Lieu d’exécution du lot : Passamainty

LOT :

LOT 4 Plantations

Classification CPV : 45112710

Lieu d’exécution du lot : Passamainty

LOT :

LOT 5 Réseaux d’eaux pluviales

Classification CPV : 32400000

Lieu d’exécution du lot : Passamainty

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Date d’envoi du présent avis

12 août 2022