Commission permanente du CD : l’ensemble des rapports étudiés adoptés

Parmi les rapports adoptés, celui de la Commission Sports, culture et jeunesse relatif à la venue de deux représentants du Ministère de l’information, de la culture, des arts et des sports de la République de Tanzanie. Le Conseil départemental fait savoir que cette démarche « s’inscrit dans le cadre d’une mission d’expertise et d’échanges mais aussi en vue de la préparation du déplacement du président du Conseil départemental de Mayotte en Tanzanie pour la signature des conventions cadres et thématiques ».

Le sport et le social à l’honneur

D’autres rapports ont également fait l’objet d’études à l’instar de celui « relatif au soutien financier du département au projet de réalisation des travaux d’aménagement et de couverture du plateau sportif » de l’Association des Jeunes de Pamandzi. Le coût de cette opération est estimé « à 871.520 euros dont 697.216 euros d’apport du Conseil départemental à la demande de la commune de Pamandzi ». Autre rapport marquant selon le CD, « l’attribution d’une subvention pour l’accompagnement et restructuration de la politique du vieillissement et du handicap ». Le département lance, en effet, « un appel à projet 2022 de 127.000 euros concernant les acteurs œuvrant dans les champs du vieillissement et du handicap à Mayotte ».

Réduction de la taxation sur les produits pétroliers

A compter du 15 août et pour une période de 3 mois, les élus ont délibéré pour une baisse de 7.4 centimes d’euros par litre de carburant, en plus des aides de l’Etat. Cette mesure vise à lutter contre la hausse des prix du carburant en réduisant le taux de taxation sur les produits pétroliers. Par ailleurs, dans la perspective du projet de candidature de Mayotte aux Jeux des Îles de l’Océan Indien, le CD a décidé de mettre à disposition ses agents « à titre gratuit, aux ligues et comités » tels que des « techniciens diplômés à même de porter les actions d’animation, d’assurer les entraînements des sélections et les Centres de perfectionnement sportif dans les diverses disciplines ». Enfin, compte tenu de l’augmentation constante du nombre d’élèves et à l’approche de la rentrée scolaire, le CD entend reconduire le « dispositif exceptionnel d’emplois temporaires d’accompagnement des transports scolaires » via le maintien de 15 postes.

La prochaine séance aura lieu dans les locaux de l’amphithéâtre départemental Y. Bamana à l’approche du mois d’octobre. La date n’est pour l’heure pas arrêtée.